Соболенко: «Как-то тренировалась с Рублевым, закончили через 5 минут»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о том, тренировалась ли она с кем-то, у кого удар сильнее, чем у нее.

«Не знаю. Может быть, когда я тренировалась с ребятами. Как-то тренировалась с Рублевым, это было очень интенсивно. Я думала: «Ладно, все, заканчиваем». Закончили через пять минут, так что иногда ключом является не сила. Вы можете ударить очень сильно, но не в нужную цель. Мужчины, конечно, подают намного сильнее, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

3 мая в финале турнира в Мадриде 26-летняя белоруска обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:3, 7:6 (7:3).