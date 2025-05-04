Теннис
4 мая, 14:08

Соболенко: «Как-то тренировалась с Рублевым, закончили через 5 минут»

Сергей Ярошенко

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о том, тренировалась ли она с кем-то, у кого удар сильнее, чем у нее.

«Не знаю. Может быть, когда я тренировалась с ребятами. Как-то тренировалась с Рублевым, это было очень интенсивно. Я думала: «Ладно, все, заканчиваем». Закончили через пять минут, так что иногда ключом является не сила. Вы можете ударить очень сильно, но не в нужную цель. Мужчины, конечно, подают намного сильнее, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

3 мая в финале турнира в Мадриде 26-летняя белоруска обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Соболенко завоевала 20-й титул в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. В этом году она также выиграла турниры в Брисбене и Майами.

Теннис
Андрей Рублев
Арина Соболенко
  • Иван Л.

    По чьей коленке Андрюша стукнул, что через 5 минут закончили?)

    04.05.2025

