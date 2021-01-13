Соболенко раскрыла секрет успеха в финальной встрече против Кудерметовой

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби — 6:2, 6:2.

«В первых двух геймах я смотрела, как Кудерметова будет действовать на своей подаче. Немного привыкнув, я стала понимать и чувствовать, куда она будет подавать, прием значительно улучшился, и это помогло одержать мне победу», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Эта победа стала девятой для белоруски на турнирах WTA и 15 выигранным матчем кряду. Благодаря этому успеху Соболенко поднялась на седьмое место в общем рейтинге Тура.