Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Соболенко раскрыла секрет успеха в финальной встрече против Кудерметовой

15:38
Теги:

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби — 6:2, 6:2.

«В первых двух геймах я смотрела, как Кудерметова будет действовать на своей подаче. Немного привыкнув, я стала понимать и чувствовать, куда она будет подавать, прием значительно улучшился, и это помогло одержать мне победу», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Эта победа стала девятой для белоруски на турнирах WTA и 15 выигранным матчем кряду. Благодаря этому успеху Соболенко поднялась на седьмое место в общем рейтинге Тура.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир