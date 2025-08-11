Соболенко за три часа победила Радукану на турнире в Цинциннати
Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати.
В третьем круге первая ракетка мира победила британку Эмму Радукану со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Матч длился 3 часа 13 минут.
В следующем матче Соболенко сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Эмма Радукану (Великобритания, 30) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)
Сорана Кирстя (Румыния) — Юань Юэ (Китай, LL) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4
