Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

11 августа, 23:03

Соболенко за три часа победила Радукану на турнире в Цинциннати

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати.

В третьем круге первая ракетка мира победила британку Эмму Радукану со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Матч длился 3 часа 13 минут.

В следующем матче Соболенко сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Эмма Радукану (Великобритания, 30) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)

Сорана Кирстя (Румыния) — Юань Юэ (Китай, LL) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арина Соболенко
Эмма Радукану
Читайте также
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hаnt64

    Перетрахалась со своим бразильским юношей, руки от страсти трясутся, ракетка в руках не держится.

    12.08.2025

  • Djin Ignatov

    Тяжелая для Арины партия . Не стал смотреть до конца ! Поэтому не знаю не раздавался ли рык Арины в сторону своих тренеров - А на ху....м вы здесь !!!

    12.08.2025

  • eveslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу.. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    12.08.2025

  • oleg.bob

    Пока не в форме Аря!

    12.08.2025

  • Pifia

    и не надейся. ,Радукану то еле еле

    12.08.2025

  • pupkin-221

    о тебе и говорить нечего - не хочу выражаться матами откуда ты вылезло, жертва пьяного гинеколога ! :laughing:

    11.08.2025

  • Иван Л.

    Да я и щас смеюсь, аж Калинка не может остановить))

    11.08.2025

  • belaruss

    давай с трех раз угадаю откуда ты чучело окраинное выползло

    11.08.2025

  • belaruss

    ппц как смешно,хохотал полчаса

    11.08.2025

  • pupkin-221

    в каком месте эта мужеподобная баба молодец - для кого и кобыла невеста ! :laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • pupkin-221

    Поставьте на Сабаленку квартиру, получите две ! :laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • pupkin-221

    Беларуский бегемот из Майами все еще не пришел в себя после отдыха в Греции. Скорее всего проиграет следующий матч, чтобы отдохнуть недельку перед US Open, иначе с играми по 3 часа до турнира в Нью-Йорке сил не хватит.

    11.08.2025

  • Иван Л.

    Согласен. Просто от неоспоримо первой ракетки всегда ждёшь качества. Да тут-то даже если и проиграла б - не страшно. Главное юсопен, который надо брать однозначно без вариантов. Иначе сезон будет паршивенький.... для первый ракетки

    11.08.2025

  • belaruss

    ну наверное всё же надо делать скидку на женский теннис,у многих великих теннисисток не раз бывали не самые выдающиеся матчи, может потому мы и любим эту игру в исполнении женщин за непредсказуемость

    11.08.2025

  • belaruss

    Ну и нервный же получился матч,тем приятнее победа, надеюсь Арина по ходу турнира наберёт форму к предстоящему US Open

    11.08.2025

  • bussel61

    Арина в этом сезоне просто монстр в игре на тай-брейках! Боюсь немного ошибиться, но по-моему это 19 победа из 20 возможных!

    11.08.2025

  • ali_baba

    Арина, молодец!!!

    11.08.2025

  • Иван Л.

    Смотрел концрвку второго, часть третьего и тай-брейк. В целом, по игре Сабы - уныло. Это уровень где-то... топ 30. Тай-брейк поддавила и Эмма там глупость сделала в самый такой момент, ну и итог. Тай-брейк в зачёт. А в целом... добирать и добирать форму.

    11.08.2025

    • Потапова не смогла выйти во второй круг парного турнира в Цинциннати

    Калинская победила Анисимову на турнире в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости