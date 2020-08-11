Соболенко прошла во второй круг турнира в Лексингтоне
07:43
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом круге турнира в Лексингтоне обыграла американку Мэдисон Бренгл со счетом 6:1, 6:7, 6:2.
Соболенко сделала 8 эйсов, совершила 11 двойных ошибок и взяла 8 брейк-пойнтов из 14.
Турнир в американском Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет около 200 тысяч долларов.
Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:1, 6:7, 6:2
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