Соболенко прокомментировала свой титул в Брисбене

Первая ракетка мира Арина Соболенко завоевала свой второй титул на турнире в Брисбене и рассказала о своих ощущениях от победы.

«Я определенно чувствую себя в своей тарелке. Физически и морально я буду готова к Открытому чемпионату Австралии. Я очень довольна тем, как прошла эта неделя. Очень важно, что этот трофей приведет меня на крупный турнир», — приводит слова Соболенко WTAtennis.com

5 января Соболенко одержала победу над 21-летней Полиной Кудерметовой. Теннисистка в четвертый раз стала обладательницей титула в австралийском Брисбене. Она также является двукратной действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии по теннису.