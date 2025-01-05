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Сегодня, 13:57

Соболенко прокомментировала свой титул в Брисбене

Камила Абдурахманова
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Первая ракетка мира Арина Соболенко завоевала свой второй титул на турнире в Брисбене и рассказала о своих ощущениях от победы.

«Я определенно чувствую себя в своей тарелке. Физически и морально я буду готова к Открытому чемпионату Австралии. Я очень довольна тем, как прошла эта неделя. Очень важно, что этот трофей приведет меня на крупный турнир», — приводит слова Соболенко WTAtennis.com

5 января Соболенко одержала победу над 21-летней Полиной Кудерметовой. Теннисистка в четвертый раз стала обладательницей титула в австралийском Брисбене. Она также является двукратной действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Источник: WTAtennis.com
Теннис
Арина Соболенко
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