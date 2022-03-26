Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:04

«Не тот результат, ради которого я работала». Соболенко — о вылете с турнира в Майами

Соболенко поделилась мнением о вылете с турнира в Майами
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение во втором круге турнира в Майами от румынки Ирины Бегу (4:6, 4:6).

«Не тот результат, ради которого я работала, но я буду продолжать стараться и пахать, пока не сделаю все правильно», — написала Соболенко в соцсетях.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Пятая ракетка мира сделала 6 эйсов и 8 двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Бегу встретится с белоруской Александрой Соснович.

Арина Соболенко
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это кажется нереальным». Свентек — о первом номере в рейтинге WTA
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости