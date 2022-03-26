Соболенко поделилась мнением о вылете с турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение во втором круге турнира в Майами от румынки Ирины Бегу (4:6, 4:6).

«Не тот результат, ради которого я работала, но я буду продолжать стараться и пахать, пока не сделаю все правильно», — написала Соболенко в соцсетях.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Пятая ракетка мира сделала 6 эйсов и 8 двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Бегу встретится с белоруской Александрой Соснович.