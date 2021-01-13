Соболенко прокомментировала победу над Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби

Белоруска Арина Соболенко прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой в финале турнира в Абу-Даби — 6:2, 6:2.

«Каждый финал по-своему особенный, он отличается от самого турнира. Я очень рада так начать сезон, быстров завоевав титул. В финале никто не хочет уступать, поэтому настрой был максимальный. Я и дальше буду делать все, чтобы побеждать», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Эта победа стала девятой для белоруски на турнирах WTA и 15 выигранным матчем кряду. Благодаря этому успеху Соболенко поднялась на седьмое место в общем рейтинге Тура.