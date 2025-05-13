Соболенко — о победе над Костюк: «Я не съела любимую пасту, поэтому, наверное, не так хорошо играла»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в 1/8 финала турнира в Риме над украинкой Мартой Костюк (6:1, 7:6 (10:8).

— Завтра у вас день отдыха, вы его заслужили. Что планируете делать?

— Ну, это очевидно. Конечно, немного потренируюсь, но главная часть — это ужин: паста и пицца (улыбается). Вчера я не съела любимую пасту, поэтому, наверное, сегодня не так хорошо играла. Надеюсь, завтрашняя паста поможет мне в среду (смеется), — сказала Соболенко в интервью на корте.

За выход в полуфинал 27-летняя белоруска сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.