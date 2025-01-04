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Сегодня, 15:33

Соболенко прокомментировала победу на Миррой Андреевой

Камила Абдурахманова
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Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о матче с 16-й ракеткой мира Миррой Андреевой.

«У меня всегда одна и та же тактика: оставаться агрессивной и оказывать давление на соперницу. Я очень рада, что против Мирры я смогла сыграть в такой агрессивный теннис. Кажется, у меня все хорошо получалось. Она потрясающая, молодая спортсменка. Я почти уверена, что она скоро войдет в десятку лучших и надолго там останется», — приводит слова теннисистки WTAtennis.com

4 января Белорусская теннисистка переиграла россиянку Мирру Андрееву в полуфинале турнира в Брисбене — 6:3, 6:2.

В финале турнира Соболенко сыграет с россиянкой Полиной Кудерметовой.

Источник: WTAtennis.com
Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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