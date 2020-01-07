Соболенко проиграла Плишковой на турнире в Шэньчжэне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла Кристине Плишковой из Чехии на турнире в Шэньчжэне. В другой встрече второго круга украинка Катерина Бондаренко обыграла китаянку Чжан Шуай.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Плишкова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:4, 6:4

Катерина Бондаренко (Украина) — Чжан Шуай (Китай, 8) — 7:6 (10:8), 6:3