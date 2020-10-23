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Соболенко проиграла первый сет 0:6, но вышла в полуфинал турнира в Остраве

23 октября 2020, 23:40
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Арина Соболенко стала последней участницей полуфиналов турнира в Остраве. В четвертьфинале она сломила сопротивление Сары Соррибес Тормо из Испании.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) — 0:6, 6:4, 6:0

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