Соболенко проиграла первый сет 0:6, но вышла в полуфинал турнира в Остраве
23 октября 2020, 23:40
Арина Соболенко стала последней участницей полуфиналов турнира в Остраве. В четвертьфинале она сломила сопротивление Сары Соррибес Тормо из Испании.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) — 0:6, 6:4, 6:0
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