Соболенко проиграла первый сет 0:6, но вышла в полуфинал турнира в Остраве

Арина Соболенко стала последней участницей полуфиналов турнира в Остраве. В четвертьфинале она сломила сопротивление Сары Соррибес Тормо из Испании.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) — 0:6, 6:4, 6:0