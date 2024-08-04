Соболенко проиграла Боузковой в полуфинале турнира в Вашингтоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира WTA в Вашингтоне (США).

В полуфинале спортсменка уступила Марии Боузковой из Чехии в трех сетах — 4:6, 6:3, 3:6. Матч прерывался более чем на 3 часа из-за дождя.

В финале турнира Боузкова сыграет против испанки Паулы Бадосы.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Боузкова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 3:6, 6:3