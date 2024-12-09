Соболенко признана игроком 2024 года по версии WTA Player Awards

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей номинации «Игрок 2024 года» на ежегодной премии WTA Player Awards.

26-летняя спортсменка удостоилась этого звания впервые в карьере.

На победу в номинации также претендовали американка Кори Гауфф, итальянка Ясмин Паолини, полька Ига Свентек и китаянка Чжэн Циньвэнь.

Соболенко завершила сезон в статусе первой ракетки мира. В этом году белоруска завоевала четыре титула, среди которых два — на турнирах «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open).