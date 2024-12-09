Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:41

Соболенко признана игроком 2024 года по версии WTA Player Awards

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей номинации «Игрок 2024 года» на ежегодной премии WTA Player Awards.

26-летняя спортсменка удостоилась этого звания впервые в карьере.

На победу в номинации также претендовали американка Кори Гауфф, итальянка Ясмин Паолини, полька Ига Свентек и китаянка Чжэн Циньвэнь.

Соболенко завершила сезон в статусе первой ракетки мира. В этом году белоруска завоевала четыре титула, среди которых два — на турнирах «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open).

Теннис
Арина Соболенко
Читайте также
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Популярное видео
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свентек заявила, что многие теннисистки поддержали ее в допинговом скандале

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости