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Сегодня, 15:30

Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах WTA 1000

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко в третий раз стала победительницей «тысячника» в Ухане.

В финале соревнования, который состоялся 13 октября, белоруска в трех сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 5:7, 6:3.

26-летняя теннисистка стала вторым игроком после американки Серены Уильямс, которая выиграла один турнир категории WTA 1000 три раза подряд. Соболенко становилась лучшей в Ухане в 2018 и 2019 годах, после чего соревнования не проводились до этого сезона из-за пандемии коронавируса.

Серена Уильямс три раза подряд становилась чемпионкой «тысячника» в Майами — с 2013 по 2015 год.

Теннис
Арина Соболенко
Серена Уильямс
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