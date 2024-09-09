Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:47

Соболенко после победы на US Open осталась на втором месте в рейтинге WTA

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Reuters

WTA на официальном сайте представила обновленный рейтинг теннисисток.

На первом месте осталась Ига Свентек из Польши, вторую строчку все так же занимает белоруска Арина Соболенко, победившая на US Open. Американка Джессика Пегула, дошедшая до финала турнира, поднялась с шестой на третью строчку.

Лучшая из россиянок в рейтинге Дарья Касаткина осталась на 13-м месте. Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер (17) поднялись на одну строчку.

Рейтинг WTA, 9 сентября

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716

3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398

6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980

8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631

10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803;

14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772;

15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720...

17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571...

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153...

25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021...

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778...

36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1517;

42 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308...

68 (75). Эрика Андреева (Россия) — 932...

79 (81). Анна Блинкова (Россия) — 861.

Анна Калинская
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
Читайте также
Форвард Чехович стал хоккеистом «Витязя»
Сборная России по футболу вернулась из Вьетнама в Москву
Сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку возле бара
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Единый день голосования завершился уверенным лидерством действующих губернаторов
Летевший из Москвы в Стамбул самолет компании Pegasus экстренно сел в Варшаве
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости