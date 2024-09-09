Соболенко после победы на US Open осталась на втором месте в рейтинге WTA

WTA на официальном сайте представила обновленный рейтинг теннисисток.

На первом месте осталась Ига Свентек из Польши, вторую строчку все так же занимает белоруска Арина Соболенко, победившая на US Open. Американка Джессика Пегула, дошедшая до финала турнира, поднялась с шестой на третью строчку.

Лучшая из россиянок в рейтинге Дарья Касаткина осталась на 13-м месте. Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер (17) поднялись на одну строчку.

Рейтинг WTA, 9 сентября

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716

3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398

6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980

8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631

10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803;

14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772;

15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720...

17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571...

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153...

25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021...

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778...

36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1517;

42 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308...

68 (75). Эрика Андреева (Россия) — 932...

79 (81). Анна Блинкова (Россия) — 861.