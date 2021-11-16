Соболенко после двойной ошибки в матче с Саккари бросила ракетку об корт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче группового этапа Итогового турнира WTA встречается с Марией Саккари из Греции.

После одной из двойной ошибок на подаче Соболенко бросила ракетку об корт.

Победительница матча выйдет в полуфинал Итогового турнира.