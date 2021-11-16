Соболенко после двойной ошибки в матче с Саккари бросила ракетку об корт
07:10
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче группового этапа Итогового турнира WTA встречается с Марией Саккари из Греции.
После одной из двойной ошибок на подаче Соболенко бросила ракетку об корт.
Given the # of doublefaults, this was coming. #sabalenka #wtafinals pic.twitter.com/72ryIufXKY— Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) November 16, 2021
Победительница матча выйдет в полуфинал Итогового турнира.
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