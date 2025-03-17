Теннис
17 марта, 10:57

Соболенко: «Андреева собрала вокруг себя правильную команду и поэтому сейчас так успешна»

Даниил Аршавский

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко порассуждала о причинах успеха россиянки Мирры Андреевой.

17-летняя российская теннисистка обыграла белоруску в финале турнира категории WTA 1000 в Уиндиан-Уэллсе со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

«Она очень рано собрала вокруг себя правильную команду и поэтому сейчас так успешна. Может, дело даже не в ней, а больше в ее семье, потому что она еще слишком молода и, возможно, это решение команды, семьи. Так что это здорово, и я рада за нее», — цитирует Соболенко аккаунт The Tennis Letter в социальной сети X.

  • Иван Л.

    Это команда, со счастьем, собралась вокруг сверх-талантливой девочки. Чушь! Списывать успехи Мирры на крутую команду. Всё взаимосвязано. Команда молодцы и Мирра (больше) молодец.

    17.03.2025

    Мирра Андреева — о финале в Индиан-Уэллсе: «Поставлю этот матч в топ-3 лучших в карьере»

    Мирра Андреева заработала 1,72 миллиона долларов за победу на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе

