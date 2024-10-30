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Сегодня, 17:20

Соболенко попала футбольным мячом в голову фотографу

Алина Савинова
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в челлендже с ударами по воротам на точность перед стартом Итогового турнира WTA.

Во время задания первая ракетка мира промахнулась и попала футбольным мячом в женщину-фотографа, которая сидяла рядом с воротами. Соболенко сразу же извинилась перед журналисткой и пожала ей руку.

Арина Соболенко во время мероприятий в Эр-Рияде.
Фото соцсети

Видео инцидента в своих соцсетях опубликовала Онс Жабер из Туниса, подписав его: «Наша первая ракетка мира наносит серьезный ущерб в Эр-Рияде».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Как Соболенко завершить год первой ракеткой мира? Интриги WTA Finals в Эр-Рияде

Итоговый женский турнир WTA пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября.

Теннис
Арина Соболенко
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