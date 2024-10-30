Соболенко попала футбольным мячом в голову фотографу

Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в челлендже с ударами по воротам на точность перед стартом Итогового турнира WTA.

Во время задания первая ракетка мира промахнулась и попала футбольным мячом в женщину-фотографа, которая сидяла рядом с воротами. Соболенко сразу же извинилась перед журналисткой и пожала ей руку.

Арина Соболенко во время мероприятий в Эр-Рияде. Фото соцсети

Видео инцидента в своих соцсетях опубликовала Онс Жабер из Туниса, подписав его: «Наша первая ракетка мира наносит серьезный ущерб в Эр-Рияде».

Итоговый женский турнир WTA пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября.