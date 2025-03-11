Соболенко получила две награды от WTA за прошедший год

Первая ракетка мира и трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко стала обладательницей двух престижных наград Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам сезона-2024.

Спортсменка удостоилась звания «Игрок года», а также получила премию Jerry Diamond ACES, которая присуждается за вклад в развитие тенниса, активное взаимодействие с болельщиками и медиа, участие в рекламных кампаниях и благотворительных инициативах.

В 2024 году белорусская теннисистка достигла семи финалов, в четырех из которых одержала победу. Среди ее ключевых достижений — успешная защита титула на Australian Open и дебютный триумф на US Open. В октябре Соболенко вернула себе лидерство в мировом рейтинге WTA и сохранила первую позицию до конца сезона.