Соболенко поднялась с четвертой на третью строчку в чемпионской гонке WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась в топ-3 чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой появилась на сайте организации.

4 августа в полуфинале 26-летняя спортсменка уступила чешке Марии Боузковой на турнире в Вашингтоне. В чемпионской гонке она обошла итальянку Жасмин Паолини и поднялась с 4 на третью строчку.

Лидером гонки остается полька Ига Свентек. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 10-е место. Анастасия Павлюченкова поднялась с 23-го на 22-е место.

Чемпионская гонка WTA от 5 августа:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7465 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4901;

3 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4661;

4 (3). Жасмин Паолини (Италия) — 4505;

5 (5). Кори Гауфф (США) — 3598;

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3167;

7 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2616;

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2520;

9 (9). Елена Остапенко (Латвия) — 2450;

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 2303...

12 (12). Анна Калинская (Россия) — 2146...

18 (18). Мирра Андреева (Россия) — 1688...

22 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1454...

24 (22). Диана Шнайдер (Россия) — 1407...

26 (25). Екатерина Александрова (Россия) — 1371...

31 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1200...

35 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1117