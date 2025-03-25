Соболенко — о Андреевой в топ-3: «Физически она готова, но для ментальности ей необходимо еще поиграть»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением об игре россиянки Мирры Андреевой на турнире в Майами.

— Вчера выбыла Мирра Андреева. Считаете ли вы, что это связано с проблемами со здоровьем или переутомление? Видите ли вы ее первой ракеткой мира?

— Было предсказуемо, что она не совсем справится не то чтобы с давлением... Не знаю, как это описать, но мы все через это проходили. Победная серия в таком молодом возрасте, не со всеми эмоциями можно справиться. Говорила о том, что она немного была в ауте. Так бывает, это опыт, через него нужно пройти.

Когда она будет в топ-3? Не могу это предсказать, ей нужно поднабраться опыта. Физически она готова, но для ментальности ей необходимо еще поиграть. Чтобы быть стабильной. Уверена, что она дойдет до этого раньше, чем мы.

В третьем круге турнира в Майами американка Аманда Анисимова обыграла Андрееву со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет британка Эмма Радукану.