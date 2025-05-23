Соболенко: «Полностью доверяю своей команде в вопросах антидопинга»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подчеркнула важность слаженной работы своей команды при выборе препаратов в соответствии с антидопинговыми правилами.

«С правилами постоянно происходят изменения, и я очень благодарна своей команде за то, что могу на них положиться. Они тщательно проверяют в системе, разрешен ли каждый препарат, который мне предлагают. Для меня это крайне важно.

Я принципиально не высказываюсь о допинговых случаях, потому что истинная картина не всегда очевидна. Иногда нарушения бывают случайными — например, запрещенное вещество может оказаться в организме из-за невнимательности. Поэтому я предпочитаю не давать оценок», — добавила Соболенко в интервью Punto de Break.

Первая ракетка мира завоевала 20-й титул в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. В этом году она также выиграла турниры в Брисбене и Майами.