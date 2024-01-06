Соболенко победила Азаренко и вышла в финал турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла соотечественницу Викторию Азаренко в полуфинале турнира WTA в Брисбене — 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 30 минут.
Соболенко сделала 10 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Азаренко 3 подачи на вылет, 3 двойные ошибки и ни одного релизованного брейк-пойнта из 5.
В финале Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — 6:2, 6:4
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