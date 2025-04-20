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Сегодня, 17:33

Соболенко победила Паолини и вышла в финал турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
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Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белоруска Арина Соболенко стала финалисткой турнира в Штутгарте.

В полуфинале первая ракетка победила итальянку Ясмин Паолини со счетом 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 36 минут.

Соболенко реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов за игру. Паолини, занимающая шестое место в рейтинге WTA — 4 из 8.

Соболенко в финале сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Ясмин Паолини (Италия, 5) — 7:5, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Ясмин Паолини
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