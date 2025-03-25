Соболенко отреагировала на негативные комментарии болельщиков в адрес Мирры Андреевой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о негативных комментариях в соцсетях россиянки Мирры Андреевой после поражения на турнире в Майами.

— Поразился, когда увидел много негативных сообщений у Мирры Андреевой в социальных сетях. Как часто с таким сталкивались вы? Что бы посоветовали?

— Она должна смотреть на это со смехом. Не хочу никого оскорблять, но люди, которые пишут ей комментарии... Это смешно! Она 17-летняя девочка, еще ребенок. Взрослые люди пишут ей комментарии... Их не надо уважать, на них не надо смотреть, даже энергию свою тратить не надо. Только посмеяться, понять, насколько ты успешный человек, и идти дальше.

Мы все справлялись с хейтом, все через это проходили. У людей, которые пишут в комментариях, что-то в жизни не сложилось. Все, что они могут, надеяться на наши плохие результаты, чтобы им это принесло благополучие. Это смешно.

В третьем круге турнира в Майами американка Аманда Анисимова обыграла Андрееву со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет британка Эмма Радукану.