Соболенко опустилась на третью строчку в рейтинге WTA, Павлюченкова — 14-я

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Белоруска Арина Соболенко опустилась со второго на третье место в рейтинге WTA. Первую строчку сохранила австралийка Эшли Барти, на второе место поднялась чешка Барбора Крейчикова.

Россиянка Анастасия Павлюченкова осталась на 14-й позиции. Вероника Кудерметова поднялась с 25-го на 24-е место, а Дарья Касаткина с 28-го на 26-е.

Людмила Самсонова также улучшила свою позицию в рейтинге. Она поднялась на две позиции и занимает 32-е место в рейтинге WTA. Наибольшего прогресса в топ-100 среди россиянок добилась Анна Калинская, которая отыграла 14 позиций и идет 86-й.