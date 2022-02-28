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Сегодня, 09:20

Соболенко опустилась на третью строчку в рейтинге WTA, Павлюченкова — 14-я

Анна Горшкова
Корреспондент

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Белоруска Арина Соболенко опустилась со второго на третье место в рейтинге WTA. Первую строчку сохранила австралийка Эшли Барти, на второе место поднялась чешка Барбора Крейчикова.

Россиянка Анастасия Павлюченкова осталась на 14-й позиции. Вероника Кудерметова поднялась с 25-го на 24-е место, а Дарья Касаткина с 28-го на 26-е.

Людмила Самсонова также улучшила свою позицию в рейтинге. Она поднялась на две позиции и занимает 32-е место в рейтинге WTA. Наибольшего прогресса в топ-100 среди россиянок добилась Анна Калинская, которая отыграла 14 позиций и идет 86-й.

Источник: https://www.wtatennis.com/rankings/singles
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анна Калинская
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Эшли Барти
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