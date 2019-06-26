22:13 | Теннис — WTA

Соболенко обыграла Возняцки в третьем круге турнира в Истборне

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила датчанку Каролин Возняцки в третьем круге турнира WTA в британском Истборне - 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

В следующем матче Соболенко сыграет с представительницей Голландии Кики Бертенс

Истборн (Великобритания) 

Турнир WTA Nature Valley International 

Призовой фонд 933 612 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - Каролин Возняцки (Дания, 11) - 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)

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