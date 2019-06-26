Соболенко обыграла Возняцки в третьем круге турнира в Истборне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила датчанку Каролин Возняцки в третьем круге турнира WTA в британском Истборне - 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.
В следующем матче Соболенко сыграет с представительницей Голландии Кики Бертенс.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 933 612 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - Каролин Возняцки (Дания, 11) - 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)
Загрузка...