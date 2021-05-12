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Соболенко обыграла Соррибес Тормо во втором раунде турнира в Риме

16:19
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла испанку Сару Соррибес Тормо (7:5, 6:1) в матче второго раунда турнира WTA в Риме (Италия).

Матч продолжался один час и 35 минут. В следующем раунде белоруска сыграет с американкой Кори Гауфф.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 7:5, 6:1

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