Соболенко обыграла Соррибес Тормо во втором раунде турнира в Риме
16:19
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла испанку Сару Соррибес Тормо (7:5, 6:1) в матче второго раунда турнира WTA в Риме (Италия).
Матч продолжался один час и 35 минут. В следующем раунде белоруска сыграет с американкой Кори Гауфф.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 7:5, 6:1
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