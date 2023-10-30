Соболенко обыграла Саккари на старте Итогового турнира WTA, отдав один гейм

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом матче Итогового турнира WTA обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 6:0, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 25-летней белоруски 6 эйсов, 5 ошибок на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. У 28-летней гречанки 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

В одной группе с Соболенко и Саккари Елена Рыбакина из Казахстана и американка Джессика Пегула.