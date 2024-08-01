Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:13

Соболенко обыграла Рахимову и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне (США).

В матче второго круга она обыграла россиянку Камиллу Рахимову в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:4.

Соперницей Соболенко в четвертьфинале станет победитель матча Ван Яфань (Китай) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 6).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 7:5, 4:6, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Камилла Рахимова
1
0
Читайте также
Актеры, миллиардеры, короли и чемпионы: Олимпиада в Париже собирает звезд со всего света
Медведев извинился за результат на Олимпиаде-2024
ВМФ России завершил учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Постпред Алжира назвал терактом убийство главы политбюро ХАМАС
Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Новости
RSS RSS
Все новости