Соболенко обыграла Рахимову и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне (США).
В матче второго круга она обыграла россиянку Камиллу Рахимову в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:4.
Соперницей Соболенко в четвертьфинале станет победитель матча Ван Яфань (Китай) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 6).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 7:5, 4:6, 6:4
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