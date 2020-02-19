Соболенко обыграла Мертенс во втором круге турнира в ОАЭ

Белоруска Арина Соболенко во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) победила бельгийrу Элисе Мертенс — 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 31 минуту.

За право выйти в полуфинал Арина сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния,1) — Онс Жабер (Тунис).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:3