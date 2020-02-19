Соболенко обыграла Мертенс во втором круге турнира в ОАЭ
19:33
Белоруска Арина Соболенко во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) победила бельгийrу Элисе Мертенс — 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 31 минуту.
За право выйти в полуфинал Арина сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния,1) — Онс Жабер (Тунис).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:3
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