Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:13

Соболенко обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Берлине обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. На счету 26-летней белоруски 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. У 27-летней россиянки одна подача навылет, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Соболенко встретится с россиянкой Анной Калинской.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:4

Арина Соболенко
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Криштиану Роналду пробрался через кусты ради автографа фанату
Сербия может сняться с Евро-2024, если УЕФА не накажет Албанию и Хорватию
Два человека погибли и 18 госпитализированы из-за урагана в Москве
Андронов – в СКА, 70 млн Мальцеву от «Спартака» и возвращение чемпиона в Омск. Главные трансферные новости КХЛ на 20 июня
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жабер обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости