Соболенко обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Берлине обыграла россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. На счету 26-летней белоруски 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. У 27-летней россиянки одна подача навылет, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Соболенко встретится с россиянкой Анной Калинской.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:4