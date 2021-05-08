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Соболенко обыграла Барти в финале турнира в Мадриде

21:21
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA в Мадриде (Испания).

В финале белоруска победила австралийку Эшли Барти (6:0, 3:6, 6:4). Матч продолжался один час и 41 минуту.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 549 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:0, 3:6, 6:4

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