Соболенко обыграла Барти в финале турнира в Мадриде
21:21
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA в Мадриде (Испания).
В финале белоруска победила австралийку Эшли Барти (6:0, 3:6, 6:4). Матч продолжался один час и 41 минуту.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 549 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:0, 3:6, 6:4
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