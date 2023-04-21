Соболенко обыграла Бадосу и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над испанкой Паулой Бадосой в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия).

Матч продолжался 2 часа 30 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4

Вторая ракетка мира Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету 31-й ракетки мира Бадосы 10 эйсов, 9 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале белорусская спортсменка встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Паула Бадоса (Испания, WC) — 4:6, 6:4, 6:4