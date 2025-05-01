Теннис
1 мая, 09:42

Соболенко объяснила поведение в матче против Костюк

Камила Абдурахманова
корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Getty Images

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о своем решении взять паузу на тай-брейке второго сета в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«Было абсолютно невозможно подавать во время дождя. Я попыталась начать игру, но вода сразу попала мне в глаза. Стало ясно, что я совершу двойную ошибку, но мне не хотелось этого допускать. Поэтому я решила остановиться. Я довольна, что поступила именно так», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Во время матча против украинской теннисистки Марты Костюк Соболенко проигрывала со счетом 4:5. Когда в испанской столице начался дождь, она попросила судью сделать паузу, но получила отказ, так как дождь был недостаточно сильным для остановки игры. После этого подача Арины оказалась неудачной, и она в одностороннем порядке села на скамейку и стала убирать ракетки в сумку.

В полуфинале белорусская теннисистка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Теннис
Арина Соболенко
