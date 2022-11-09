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Сегодня, 07:41

Соболенко обратилась к фанатам после поражения в финале итогового турнира WTA

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в финале итогового турнира WTA поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Большое вам спасибо за все добрые сообщения, которые я получаю. Ваша поддержка очень много значит для меня! Спасибо, ребята. Мне очень приятно», — написала Арина в своих социальных сетях.

В этом году 24-летняя теннисистка добралась до трех финалов на турнирах WTA, в том числе на Итоговом, но не завоевала ни одного титула.

Теннис
Арина Соболенко
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