Соболенко обошла Шарапову по количеству побед на «тысячниках»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф (6:3, 7:6 (7:3)) в финале турнира WTA 1000 в Мадриде.

26-летняя спортсменка завоевала девятый титул на «тысячниках» и обошла по данному показателю пятикратную чемпионку «Больших шлемов», россиянку Марию Шарапову, которая за карьеру выиграла восемь турниров WTA 1000.

Лидером по количеству побед на «тысячниках» является американка Серена Уильямс (13). Далее расположились белоруска Виктория Азаренко (10) и полька Ига Свентек (10). По девять побед также на счету румынки Симоны Халеп и чешки Петры Квитовой. Подсчет ведется с 2009 года, когда появилась данная категория.