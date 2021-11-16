Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своем поражении в матче группового этапа Итогового турнира WTA против гречанки Марии Саккари.

«Не смогла найти свой ритм. Весь матч у меня была проблема с подачей. В какой-то момент я нашла свой ритм, но с подачей ничего не могла сделать. Тяжелая игра. С ума сойти, как плохо я подавала в последних матчах, особенно на этой неделе. Перед следующим сезоном я поработаю над этим», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Гречанка сделала 8 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. Саккари одержала две победы в трех матчах и со второго места вышла в полуфинал Итогового турнира, где встретится с эстонкой Анетт Контавейт.