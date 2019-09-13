Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае
18:13
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в китайском Чжэнчоу. Она уступила Петре Мартич из Хорватии со счетом 5:7, 7:5, 4:6.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 934 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Мартич (Хорватия, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — 7:5, 5:7, 6:4
Айла Томлянович (Австралия) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4
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