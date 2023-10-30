Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:04

Соболенко — о корте в Итоговом турнире WTA: «Это новый уровень неуважения к игрокам»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о качестве корта в Итоговом турнире WTA.

Корт в Канкуне постелили только за день до старта соревнований.

«Это новый уровень неуважения к игрокам от WTA. Иногда мне кажется, что двигаться по этому корту опасно. От Итогового турнира я жду другого уровня. Спасибо за это испытание, которое проверит, как быстро я адаптируюсь к условиям. Спасибо. Но я не жду такого от турнира столь высокого уровня», — приводит TheTennisLetter слова первой ракетки мира.

В первом матче Итогового турнира WTA Соболенко обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 6:0, 6:1. В одной группе с белорусской и греческой теннисистками выступают Елена Рыбакина из Казахстана и американка Джессика Пегула.

Источник: https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1718831348717338724
Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
«Как прежде уже никогда не будет». Хромых показала прогресс, но до хорошей формы ей еще далеко
Шойгу оценил потери Украины в контрнаступлении
Госдеп не пустил дипломатов из России на открытие памятника в Калифорнии
В США отметили недовольство американцев из-за помощи Байдена Киеву
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболенко обыграла Саккари на старте Итогового турнира WTA, отдав один гейм
Новости
RSS RSS
Все новости