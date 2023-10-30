Соболенко — о корте в Итоговом турнире WTA: «Это новый уровень неуважения к игрокам»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о качестве корта в Итоговом турнире WTA.

Корт в Канкуне постелили только за день до старта соревнований.

«Это новый уровень неуважения к игрокам от WTA. Иногда мне кажется, что двигаться по этому корту опасно. От Итогового турнира я жду другого уровня. Спасибо за это испытание, которое проверит, как быстро я адаптируюсь к условиям. Спасибо. Но я не жду такого от турнира столь высокого уровня», — приводит TheTennisLetter слова первой ракетки мира.

В первом матче Итогового турнира WTA Соболенко обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 6:0, 6:1. В одной группе с белорусской и греческой теннисистками выступают Елена Рыбакина из Казахстана и американка Джессика Пегула.