Соболенко на отказе Русе вышла в четвертый круг турнира в Майами
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе в третьем круге турнира в Майами.
Белоруска одержала победу в первом сете со счетом 6:1, после чего Русе снялась с матча.
В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Ребека Масарова (Испания, Q) — Дэниэлл Коллинз (США, 14).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока
