22 марта, 21:32

Соболенко на отказе Русе вышла в четвертый круг турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе в третьем круге турнира в Майами.

Белоруска одержала победу в первом сете со счетом 6:1, после чего Русе снялась с матча.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей пары Ребека Масарова (Испания, Q) — Дэниэлл Коллинз (США, 14).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока

