Мухова выбила Соболенко с турнира в Пекине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла чешке Каролине Муховой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине — 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 48 минут.

Занимающая вторую строчку мирового рейтинга Соболенко потерпела первое за последние 16 матчей поражение. Мухова в полуфинале турнира в Пекине сыграет с победительницей встречи Мирра Андреева (Россия, 17) — Чжэн Циньвэнь.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4