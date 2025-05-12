Теннис
12 мая, 23:48

Соболенко обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белоруска Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Риме.

В четвертом круге первая ракетка мира победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 7:6 (10:8). Матч длился 2 часа 6 минут.

Во второй партии Соболенко уступала со счетом 3:5.

За выход в полуфинал 27-летняя теннисистка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 7:6 (10:8)

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ANTI BOMG

    дави жовто-блевотину

    13.05.2025

  • dedpihto59

    нерукопожатные, трепещут от Арыны, это их кошмар:fist::thumbsup::bangbang:?

    13.05.2025

  • AlexBabel

    Арыша давы хохлобандеровок, Рашам не по зубам оные...:muscle:

    13.05.2025

  • Georgy Muravyov

    надо отдать должное, оч красиво играет хохлица

    13.05.2025

  • Beard

    за то, с усатым тараканом, в засос лобызается. Это , как в дерьмо вступить, не отмоется никогда.

    13.05.2025

  • Мики, почему не с основного акка? снова хлоркой унитазы чистишь?

    13.05.2025

  • pupkin-221

    готовься, Бацька не спит, за слова ответишь, поганый рот хлоркой будешь отмывать !

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Ты- белорусский спортсмен? Вряд ли. Ты - обычный какляцкий пидорг. Ты уже давно дискредитировал себя самим фактом своего существования.

    13.05.2025

  • pupkin-221

    не боишься, что за дискредитацию беларуских спортсменов тебя вычислят и отправят в Беларусь на перевоспитание ? И заодно грязный рот почистят !

    13.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Никак не переживёшь смерть Костика, скучаешь по его кожаной флейте?

    13.05.2025

  • pupkin-221

    Вечная память одному из лучших хоккеистов Беларуси за всю историю этой страны, Косте Кольцову, которого довела до самоубийства его подруга, кобыла Сабаленка !!!

    13.05.2025

  • pupkin-221

    Беларуский транс из Майами - лучший !!! УРА !

    13.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Украинки и белорусских коллег не жалуют рукопожатием. Думаю, ни российские теннесисты, ни белорусские от этого ни капельки не страдают.

    13.05.2025

  • bussel61

    Вот и славно!!!

    13.05.2025

  • belaruss

    Хохляди не нужно расстраиваться, подумаешь проиграла первый ракетке мира, но ведь теперь же она может пожимать руку Дашеньке

    13.05.2025

  • Черемисин57

    Браво, Арина Соболенко! Первый сет сыграла блестяще!! Во втором начала играть на публику, только когда Костюк брейканула Соболенко снова собралась и дожала бандеровку!!! Если не будет изображать на корте из себя примадонну, то будет играть в финале и выиграет в нём!

    12.05.2025

  • krinf15

    Втройне!!! )))

    12.05.2025

  • krinf15

    Молодчина, Ариша! Додавила-таки соперницу в архи-сложном втором сете, когда розыгрыши сразу нескольких геймов висели что называется на волоске!

    12.05.2025

  • belaruss

    Умничка!! Немножко заставила понервничать во втором сете, но всё хорошо то,что хорошо заканчивается, вдвойне приятно,что в ауте нерукопожатная

    12.05.2025

  • Демеч

    Очень крутой второй сет,да и тай-брейк такой же.На характере Арина вытянула победу! Истинная первая ракетка мира!Живой пример для Мирры, есть у кого поучиться.

    12.05.2025

    • Мирра Андреева расплакалась после решения судьи на турнире в Риме

    Соболенко — о победе над Костюк: «Я не съела любимую пасту, поэтому, наверное, не так хорошо играла»

    Takayama

