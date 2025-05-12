Соболенко обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Белоруска Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Риме.

В четвертом круге первая ракетка мира победила украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 7:6 (10:8). Матч длился 2 часа 6 минут.

Во второй партии Соболенко уступала со счетом 3:5.

За выход в полуфинал 27-летняя теннисистка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Марта Костюк (Украина) — 6:1, 7:6 (10:8)