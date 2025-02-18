Соболенко: «Матчи против Кудерметовой — это всегда качели. Счастлива, что победила»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой (6:3, 6:4) во втором круге турнира в Дубае.

«Я очень довольно, что смогла сыграть сегодня и выиграть. Я очень рада, что смогла выиграть в этом сложном матче против Вероники.

Все матчи против Кудерметовой — это качели. Поэтому я счастлива, что мне удалось быть сфокусированной всю игру. Неважно как играла она, я сражалась и пыталась сосредоточиться на себе и на своей игре», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Следующей соперницей Соболенко на турнире в Дубае станет победительница встречи Клара Таусон (Дания) — Элина Свитолина (Украина).