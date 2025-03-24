Теннис
24 марта, 22:21

Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Белоруска Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Майами.

Первая ракетка мира в четвертом круге победила американку Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 17 минут.

За игру Соболенко реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов и сделала 7 эйсов. У Коллинз 1 реализованный брейк-пойнт из 1 и 1 эйс.

За выход в полуфинал «тысячника» Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Даниэль Коллинз (США, 14) — 6:4, 6:4

  • bussel61

    Арина - молодчинка! А Коллинз весьма симпотная барышня!

    24.03.2025

  • Серёга

    молодца Арина

    24.03.2025

