Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами

Белоруска Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Майами.

Первая ракетка мира в четвертом круге победила американку Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 17 минут.

За игру Соболенко реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов и сделала 7 эйсов. У Коллинз 1 реализованный брейк-пойнт из 1 и 1 эйс.

За выход в полуфинал «тысячника» Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Даниэль Коллинз (США, 14) — 6:4, 6:4