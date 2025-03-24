Соболенко вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами
Белоруска Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Майами.
Первая ракетка мира в четвертом круге победила американку Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 17 минут.
За игру Соболенко реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов и сделала 7 эйсов. У Коллинз 1 реализованный брейк-пойнт из 1 и 1 эйс.
За выход в полуфинал «тысячника» Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Даниэль Коллинз (США, 14) — 6:4, 6:4
Новости