Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 26-летней белоруски 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге Соболенко встретится с Лючией Бронцетти из Италии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6 (7:4), 6:3