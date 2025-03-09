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9 марта 2025, 06:44

Соболенко вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент

Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 26-летней белоруски 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге Соболенко встретится с Лючией Бронцетти из Италии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6 (7:4), 6:3

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Арина Соболенко
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