Соболенко из-за коронавируса не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заразилась коронавирусом.

«К сожалению, в Индиан-Уэллс я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась в изоляцию, где буду находиться, пока врачи не разрешат выйти. Пока что чувствую себя нормально, но очень грустно, что не смогу сыграть», — написала Соболенко в Instagram.

Ранее Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA.