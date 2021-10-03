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Соболенко из-за коронавируса не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе

05:55
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко заразилась коронавирусом.

«К сожалению, в Индиан-Уэллс я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась в изоляцию, где буду находиться, пока врачи не разрешат выйти. Пока что чувствую себя нормально, но очень грустно, что не смогу сыграть», — написала Соболенко в Instagram.

Ранее Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

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Сергей Разин все материалы автора

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