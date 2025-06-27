Теннис
27 июня, 17:30

Соболенко и Синнер номинированы на премию «Теннисист года» по версии ESPY Awards

Алина Савинова

Белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер вошли в число номинантов премии ESPY Awards в области спорта.

Они претендуют на победу в номинации «Теннисист года». В шорт-лист также попали американка Коко Гауфф и испанец Карлос Алькарас.

ESPY Awards — это ежегодная премия за выдающиеся спортивные достижения. Награды присуждаются американским спортивным телеканалом ESPN.

В разные годы премию ESPY в теннисе получали Серена Уильямс, Мария Шарапова, Моника Селеш, Роджер Федерер, Новак Джокович (в отдельных номинациях у женщин и мужчин).

Арина Соболенко
Янник Синнер
Павлюченкова проиграла 19-летней Джойнт в полуфинале турнира в Истборне

Третья ракетка мира Пегула вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге

