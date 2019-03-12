Соболенко и Плишкова вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла украинку Лесю Цуренко в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе - 6:2, 7:5.

Также в четвертый круг вышла чешка Каролина Плишкова, которая победила Изалин Бонавантюр из Бельгии - 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) - Леся Цуренко (Украина, 24) - 6:2, 7:5

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) - 6:3, 6:2