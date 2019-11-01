Соболенко и Мертенс проиграли на Итоговом турнире WTA действующим чемпионкам

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс проиграли в матче заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) в парном разряде. Они уступили действующим победительницам соревнований француженке Кристине Младенович и венгерке Тимеа Бабош — 6:4, 2:6, (5:10). Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Красная группа

Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 3) — Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 1) — 4:6, 6:2, 10:5